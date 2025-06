Musetti-Alcaraz per Lorenzo la doppia rivincita dopo Montecarlo e Roma | il pronostico

Musetti e Alcaraz: una rivalità che infiamma il mondo del tennis! Dopo le emozionanti sfide di Montecarlo e Roma, Lorenzo è pronto a prendersi la sua rivincita. Questo incontro non è solo una questione di punteggio, ma un'opportunità per dimostrare che il talento italiano può competere ai massimi livelli. Chi avrà la meglio in questa nuova battaglia? Non perdere l'occasione di scoprire come si scrive un'altra pagina di storia sportiva!

Ancora una volta l'azzurro di fronte a Carlos dopo i precedenti incontri in finale nel Principato di Monaco e in semifinale agli Internazionali entrambi vinti dallo spagnolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti-Alcaraz, per Lorenzo la doppia rivincita dopo Montecarlo e Roma: il pronostico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

Segui queste discussioni su X

SARÀ ALCARAZ-MUSETTI VENERDÌ Lo spagnolo demolisce 6-0 6-1 6-4 Tommy Paul e conquista la terza semifinale consecutiva al Roland Garros. Venerdì pomeriggio sarà remake della finale di Montecarlo e della semifinale di Roma: ci sarà da divertir Tweet live su X

DOMINIO ALCARAZ Lo spagnolo concede SOLO cinque game a Tommy Paul e raggiunge Lorenzo Musetti in semifinale, la sua TERZA consecutiva al Roland Garros. 20^ vittoria su 21 su terra quest'anno per Carlitos. Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

I precedenti tra Musetti e Alcaraz. Lo spagnolo è in striscia positiva da 5 partite, ma quella finale ad Amburgo…

oasport.it scrive: Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz hanno rispettato i pronostici della vigilia, superando i primi cinque turni e diventando i due semifinalisti della parte ...

Quando gioca Lorenzo Musetti al Roland Garros: i precedenti con Carlos Alcaraz

Secondo sportal.it: Il numero sette del mondo affronterà ancora una volta il numero due del mondo, nel match valido per la semifinale del Roland Garros ...

Musetti incanta Parigi e va in semifinale contro Alcaraz

ansa.it scrive: Sicurezza, eleganza e finalmente convinzione dei propri mezzi. Lorenzo Musetti incanta al Roland Garros, batte Frances Tiafoe in quattro set e raggiunge la semifinale del torneo parigino, la seconda i ...