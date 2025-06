Musetti al Roland Garros rende il mondo un posto migliore

Musetti al Roland Garros non è solo una promessa, ma un simbolo di speranza e audacia. A soli 19 anni, ha già incantato il pubblico parigino, dimostrando che il talento può sfidare anche i più grandi. Il suo viaggio, iniziato con il favore del pubblico e un vantaggio sorprendente su Djokovic, ci ricorda che nel tennis, come nella vita, ogni partita è un'opportunità per scrivere la propria storia. E questa è solo l'inizio.

Che Parigi fosse casa sua si era capito fin dalla sua prima apparizione. 19 anni appena compiuti, subito ottavi di finale e due set di vantaggio contro uno dei migliori Djokovic di sempre, quello per intenderci che sarebbe arrivato quattro mesi più tardi a una sola partita dal Grande Slam.

LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tutto da rifare, battaglia totale - Siamo nel cuore di una battaglia epica al Roland Garros 2025! Musetti e Rune si sfidano in un match mozzafiato che sta incollando gli appassionati allo schermo.

Roland Garros junior, Vasamì: “I risultati di Musetti e Sinner danno ulteriori motivazioni a noi giovani” [ESCLUSIVA] https://ubitennis.com/blog/2025/06/04/roland-garros-junior-vasami-i-risultati-di-musetti-e-sinner-danno-ulteriori-motivazioni-a-noi-giovani-esclu Tweet live su X

DOMINIO ALCARAZ Lo spagnolo concede SOLO cinque game a Tommy Paul e raggiunge Lorenzo Musetti in semifinale, la sua TERZA consecutiva al Roland Garros. 20^ vittoria su 21 su terra quest'anno per Carlitos. Tweet live su X