Musei Civici 7 e 8 giugno | ecco dove si entra gratis

Sabato 7 e domenica 8 giugno, il patrimonio culturale di Parma si svela gratuitamente nei Musei civici! Un'opportunità imperdibile per famiglie e appassionati: laboratori creativi, presentazioni d'arte e l'incanto dei burattini dei Ferrari. In un'epoca in cui riscoprire le radici diventa fondamentale, questi eventi sono una celebrazione della cultura locale. Non perdere l'occasione di vivere l'arte in modo unico e coinvolgente!

Sabato 7 e domenica 8 giugno sono previsti nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e lo spettacolo della Compagnia i burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Musei Civici, 7 e 8 giugno: ecco dove si entra gratis

