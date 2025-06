Muore sull’A14 si indaga per omicidio stradale

Un tragico episodio scuote il mondo della musica: Marco Barelli, giovane rapper di 31 anni, perde la vita sull'A14. La Procura di Ancona avvia un'indagine per omicidio stradale, evidenziando un crescente allerta sulla sicurezza nelle strade italiane, in un periodo in cui i giovani artisti emergenti iniziano a farsi strada. La domanda è: quali misure verranno adottate per proteggere talenti come lui?

Montemarciano (Ancona), 4 giugno 2025 – Rapper morto in autostrada, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Non ci sono iscritti sul registro degli indagati ma il pm Andrea Laurino ha disposto il sequestro dell’automobile guidata dalla vittima, Marco Barelli, 31 anni di Recanati. Il veicolo, una Fiat Grande Punto, si trovava lungo l’A14, procedeva in direzione nord, quando tra i caselli di Senigallia e Montemarciano è finito sulla corsia di emergenza per poi ribaltarsi. Il 31enne è rimasto all’interno, incastrato tra le lamiere, dove ha perso la vita. Il sequestro della vettura è finalizzato ad escludere o meno che la Punto possa essere stata urtata da un altro mezzo prima di finire fuori strada e capottarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore sull’A14, si indaga per omicidio stradale

Leggi anche questi approfondimenti

Pisa: scooterista muore sull’Aurelia nello scontro con un tir - Un tragico incidente sulla via Aurelia a Pisa ha causato la morte di un uomo di 61 anni, schiacciato da un tir dopo uno scontro ancora in fase di accertamento.

Segui queste discussioni su X

Criscitiello critica l’Inter su Sportitalia: “Ci hanno venduto, da marzo, che l’Inter ormai aveva solo la testa alla Champions. I tifosi hanno perdonato tutto. Anche l’ennesimo scudetto buttato. Purtroppo non funziona così e mi vengono i brividi a leggere, gente di c Tweet live su X

Monterotondo, investe due persone, una muore sul colpo: 21enne denunciato per omicidio stradale https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/01/news/monterotondo_investimento_pedone_morto-424642635/?rss&ref=twhl… Tweet live su X

++ TRAGICO INCIDENTE A PONTEBBA: MOTOCICLISTA PRECIPITA DA UN PONTE E MUORE SUL COLPO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://friulioggi.it/cronaca/incidente-mortale-pontebba-motociclist Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti

Muore sull’A14, si indaga per omicidio stradale

msn.com scrive: La procura della Repubblica di Ancona vuole verificare se l’auto condotta dal 31enne di Recanati Marco Barelli possa essere stata speronata ...

Muore nell’incidente in A14: chi era il giovane musicista di Recanati

Lo riporta msn.com: Tragedia alle 5.30 tra i caselli di Montemarciano e Senigallia: Marco, 31 anni, avrebbe fatto tutto da solo. Da capire le cause del ribaltamento: forse un colpo di sonno. Amava comporre canzoni rap ...

Perde il controllo dell'auto e sbanda, muore 31enne sulla A14

Si legge su informazione.it: Sbanda, finisce sulla corsia d'emergenza, sbatte contro il guardrail ribaltandosi. Un incidente mortale sulla A14, costato la vita a un 31enne. Se questa è la probabile dinamica, resta da capire il mo ...