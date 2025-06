Muore a 37 anni Daniele Poli noto giardiniere in Versilia

La Versilia piange la prematura scomparsa di Daniele Poli, un giardiniere che ha trasformato il suo lavoro in un'arte. Solo 37 anni e una vita dedicata alla bellezza della natura, ma anche alla lotta contro la malattia. Una storia di resilienza che ci ricorda quanto siano importanti i legami familiari. In un'epoca in cui il benessere mentale è al centro del dibattito, Daniele resterà un esempio di coraggio e amore.

Versilia, 4 giugno 2025 – E’ stato un grande guerriero Daniele. Nel lavoro, nella vita e, soprattutto, nella malattia. Ha straziato la notizia della scomparsa di Daniele Poli, di 37 anni, che si è spento all’ospedale Versilia senza rimanere mai solo, stringendo fino all’ultimo la mano della sorella Debora e di papà Paolo. Originario di Pozzi, da tempo viveva in località Alle Prade, l’area cuscinetto tra Pietrasanta, Querceta e Montignoso. Fin da adolescente ha iniziato a lavorare col padre nella ditta di giardinaggio “ Paolo Poli e figlio ” creando quel rapporto simbiotico che ha coniugato familiarità ad una passione sempre crescente per una professione che Daniele si è portato a casa, creando nella sua abitazione una vera oasi verde di piante, gazebo, alberi ad alto fusto e, soprattutto, spazi da condividere con gli amici per grigliate e serate da passare assieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore a 37 anni Daniele Poli, noto giardiniere in Versilia

