Muoiono solo quelli che non si notano | la tragedia di Santo Stefano del Sole

La tragica storia di Carmine a Santo Stefano del Sole riporta alla luce un tema inquietante: la solitudine invisibile che colpisce molti nella nostra società. In un'epoca in cui si cerca sempre più la connessione, esistono ancora vite silenziose che si spengono senza un messaggio, un post o una semplice visita. Questi eventi ci invitano a riflettere sull'importanza di guardare oltre le apparenze e riscoprire il valore delle relazioni umane. Non lasciamo che la solitudine diventi l'

C’è una solitudine che non fa rumore, non posta selfie, non si lamenta neanche. Si accontenta di un cane, tre gatti, e qualche visita dei servizi sociali. Poi muore. E spesso solo allora ce ne accorgiamo. A Santo Stefano del Sole, Carmine se n’è andato da giorni, forse settimane. Nessuno ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Muoiono solo quelli che non si notano: la tragedia di Santo Stefano del Sole

