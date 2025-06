Multe per chi serve finto Parmigiano al ristorante Il Consorzio | Frequente l’uso ingannevole del nome

Scandalo gastronomico! Multe salate per chi serve “finto” parmigiano: un ristorante di Merano e un pub di Reggio Emilia sono finiti nella rete dei controlli. L’uso ingannevole del nome è un tema caldo, soprattutto in un'epoca in cui la qualità e la trasparenza nel food stanno conquistando sempre più i consumatori. Siamo disposti a pagare di più pur di gustare un vero Parmigiano Reggiano? La scelta è vostra!

Nel menu compariva genericamente la voce Parmigiano, ma nei piatti finiva Grana Padano o altro formaggio. È successo in un ristorante a Merano e in un pub a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Multe per chi serve “finto” Parmigiano al ristorante. Il Consorzio: “Frequente l’uso ingannevole del nome”

Segui queste discussioni su X

#Netanyahu a #Gaza va fermato. E quello che serve sono azioni politiche concrete, ingenti sanzioni, perché siamo di fronte a un'escalation criminale e insopportabile. @CarloCalenda @Ettore_Rosato Tweet live su X

Che fa il Governo Meloni mentre Netanyahu massacra i palestinesi? È complice e copre il genocidio di Israele contro il popolo palestinese. Per porre fine allo sterminio non serve il blablabla di Tajani, ma azioni concrete: sanzioni, via l'ambasciatore israeliano, Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Parmigiano Reggiano sul menù, ma viene servito Grana: ristorante multato con 4mila euro

Si legge su gazzettadiparma.it: È costata cara a un ristorante di Merano un menù azzardato, ma ancor più scambiare con Grana Padano. Sul menù, infatti, c'era scritto genericamente "Parmigiano Reggiano", mentre invece, sul piatto arr ...

Nei ristoranti Grana padano al posto del Parmigiano reggiano, e fioccano le multe

Lo riporta repubblica.it: Gli ultimi episodi: sanzioni di 4000 euro a due locali (a Merano e Reggio Emilia) che dichiaravano l’utilizzo di un formaggio servendone però un altro. Il ...

“Questo è Grana Padano”. Nel menù c’è il Parmigiano Reggiano ma viene servito l’altro formaggio: 4 mila euro di multa per il ristorante

Scrive ilfattoquotidiano.it: Un “parmigiano” di troppo sul menu, e la leggerezza costa ben 4.000 euro di multa. È la somma che un ristoratore di Merano dovrà pagare per aver utilizzato impropriamente il termine “ parmigiano ” per ...