Multe pagate ma partono ingiunzioni e pignoramenti | focus sul pasticcio burocratico

A Brindisi, il caos burocratico si materializza in ingiunzioni di pagamento e pignoramenti per multe già saldate. È un paradosso che coinvolge cittadini ignari, colpiti da una macchina amministrativa mal funzionante. La commissione consiliare Bilancio, guidata da Cesare Mevoli, alza il velo su questo spiacevole disguido, sollevando interrogativi su un sistema che dovrebbe tutelare, ma che rischia di trasformarsi in un incubo per tanti. Scopriamo di più su questa storia incredibile

BRINDISI – Ingiunzioni di pagamento, in un caso estremo anche una procedura di pignoramento, recapitate ai cittadini, a fronte di multe regolarmente saldate. La commissione consiliare Bilancio presieduta da Cesare Mevoli si è focalizzata su uno spiacevole disguido riscontrato negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Multe pagate, ma partono ingiunzioni e pignoramenti: focus sul pasticcio burocratico

Contenuti che potrebbero interessarti

Le multe dell’autovelox non devono essere più pagate: scopri quando è possibile - Un recente pronunciamento della Cassazione solleva dubbi sulla legittimità delle multe per eccesso di velocità emesse dagli Autovelox, aprendo la strada a controversie legali e potenziali ricorsi.

Segui queste discussioni su X

Imperia, caso solleciti per multe e sanzioni già pagate. Zarbano: “Cittadini in difficoltà, l’Amministrazione faccia chiarezza”. https://imperiapost.it/745438/imperia-caso-solleciti-per-multe-e-sanzioni-gia-pagate-zarbano-cittadini-in-difficolta-lamministrazione-facci Tweet live su X

Non fa niente pagate !!! Siete voi che votate ladri e chi non va a votare gli sta bene così Dove sta il problema Tweet live su X