Moulin Rouge! Il Musical | da ottobre a Roma al Sistina Chapiteau

Preparati a vivere un’esperienza senza precedenti: “Moulin Rouge! Il Musical” arriva a Roma, portando sul palco l’energia, le emozioni e lo spettacolo di Broadway. Diretto da Massimo Romeo Piparo e prodotto dalla PeepArrow Entertainment, questa produzione esclusiva promette di incantare il pubblico capitolino con musica coinvolgente e scenografie spettacolari. Non perdere l’occasione di essere parte di questo evento unico: l’appuntamento è al Sistina Chapiteau da ottobre!

