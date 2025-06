MotoGP statistiche GP Aragon Marc Marquez va alla ricerca del ‘Settebello’!

Marc Marquez è pronto a scrivere un altro capitolo della sua leggenda nella MotoGP: il Gran Premio d'Aragona del 6-8 giugno potrebbe regalargli il 'settebello', l’ottava vittoria in questa storica location. Questo appuntamento, tra i più attesi del Motomondiale, si distingue per la sua collocazione insolita nel calendario. Gli appassionati sono pronti a scoprire se il campione spagnolo riuscirà a domare le curve di MotorLand con la stessa maestria di sempre!

L' ottavo atto del Motomondiale 2025 sarà recitato nel fine settimana del 6-8 giugno, durante il quale si correrà il Gran Premio d'Aragona. L'appuntamento, presenza pressoché fissa in calendario ormai dal 2010, si trova però a vivere un'edizione sui generis. La collocazione temporale è, infatti, anomala. Generalmente, a MotorLand Aragòn, si corre in tarda estate oppure a inizio autunno. Viceversa, nella stagione corrente si gareggia in primavera inoltrata. La ragione è semplice. Al Montmelò si è deciso di allontanare il GP di Formula 1 da quello di MotoGP. Dunque, nel momento di stilare il programma del 2025, si è optato per collocare l'evento catalano a settembre, scambiandolo di fatto con quello aragonese.

