Motogp Marquez re di Aragon | Si adatta alle mie caratteristiche

Marc Marquez conquista ancora una volta il cuore degli appassionati di MotoGP, dimostrando di essere un vero re di Aragon. Le sue abilità sorprendenti tra le curve a sinistra rendono ogni suo passo un capolavoro di precisione e talento. Con un passato ricco di successi sul circuito iberico, Marquez si appresta a scrivere un’altra pagina della storia del motociclismo. E questa volta, la sfida è ancora più emozionante: sarà lui a dominare anche questa volta?

Bologna, 4 giugno 2025 – E’ il re di Aragon. Le dieci curve a sinistra sono il suo pane quotidiano. Marc Marquez è padrone del Motorland dove venerdì partirà il weekend del gp di Aragona, ottava prova del mondiale 2025. Il pilota spagnolo, attuale leader della classifica, ha già vinto sette volte sul tracciato iberico, sei volte in Moto gp, di cui quattro consecutive dal 2016 al 2019, e una in Moto 2, agli albori della sua luminosa carriera. Marc ci arriva da uomo in fuga con 24 punti di vantaggio sul fratello Alex e ben 72 sul compagno di box Pecco Bagnaia, alle prese con un difficilissimo feeling con la Gp25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motogp, Marquez re di Aragon: “Si adatta alle mie caratteristiche”

Altri articoli sullo stesso argomento

MotoGP, Di Giannantonio su Marquez: “Ha un talento straordinario, per vincere devi essere più abile” - Nel Motomondiale 2025, Fabio Di Giannantonio guarda con ammirazione alla supremazia di Marc Marquez. Consapevole del talento straordinario del campione spagnolo, Di Giannantonio cerca di trasformare questa ispirazione in motivazione per la sua carriera.

Segui queste discussioni su X

#MotoGP Marc Marquez: "Arriviamo al MotorLand dopo due weekend solidi dove non abbiamo vinto, ma siamo stati capaci di gestire situazioni e imprevisti nel migliore dei modi conquistando punti importantissimi per la classifica. Aragón è un tracciato che mi Tweet live su X

MARC MARQUEZ commenta il caso Jorge Martin-Aprilia che sta scatenando il paddock della MotoGP. #motogp #aragongp #marcmarquez #jorgemartin #ducati #aprilia #corsedimoto Tweet live su X