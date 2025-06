Mostruoso Sinner | solo 72 game di media persi a partita per raggiungere le semifinali al Roland Garros

Jannik Sinner dimostra ancora una volta di essere un mostruoso talento, con solo 72 game persi in media per raggiungere le semifinali di Roland Garros. La sua costanza e determinazione lo hanno portato a conquistare il secondo anno consecutivo questa prestigiosa fase, senza mai cedere un set. Con ogni vittoria, l’azzurro si avvicina sempre più alla storia del tennis. E ora, il sogno continua: lottare per la finale.

Una costanza di rendimento eccezionale. Jannik Sinner ha raggiunto per il secondo anno consecutivo le semifinali al Roland Garros. L'azzurro ha sconfitto col punteggio di 6-1 7-5 6-0 il kazako Alexander Bublik e si presenta alle porte del penultimo atto senza aver mai concesso un parziale ai propri avversari. Nelle cinque partite affrontate vittoriosamente, infatti, sono stati quindici i parziali incamerati e nessuno è stato perso per strada. In particolare, si ricorda quanto accaduto nella prima sfida di questo Slam, contro il francese Arthur Rinderknech, con l'azzurro in grado di rimontare da uno 0-4 pesante nel terzo set.

