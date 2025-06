Mostra ' Non solo calcolo Vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di internet'

Dopo quasi cinque anni, la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo riporta alla Cittadella Galileiana la storia di come il calcolo ha trasformato non solo la vita lavorativa, ma anche il nostro tempo libero. Questa mostra è un viaggio affascinante che ci fa riflettere sul potere della tecnologia nel plasmare le nostre attività quotidiane e sull'importanza di riscoprire le radici del progresso. Non perdere l’occasione di esplorare il passato per comprendere meglio il futuro!

Dopo quasi cinque anni durante i quali è stata ospitata al Centro Congressi “Le Benedettine” nell’ambito della mostra “HELLO WORLD. L’informatica dall’aritmometro allo smartphone”, la collezione del Museo degli Strumenti per il Calcolo torna alla Cittadella Galileiana, la sua storica sede, con un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Mostra 'Non solo calcolo. Vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di internet'

