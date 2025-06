Mosca | Istanbul resterà sede negoziale

Istanbul continua a essere il palcoscenico del dialogo tra Mosca e Kiev, un simbolo di speranza in tempi turbolenti. Il vice ministro Grushko ha sottolineato l'importanza di questa città, già teatro di incontri significativi. Mentre Kiev attende risposte, la questione della pace si intreccia con le dinamiche geopolitiche globali. La diplomazia può ancora trovare spazio tra le tensioni, ma sarà sufficiente? Restate sintonizzati.

8.26 Il vice degli Esteri russi Grushko ha confermato alla Tass che Istanbul resterà la sede per i negoziati fra Mosca e Kiev. "E' un luogo -ha detto- in cui è già stata accumulata una certa esperienza nella comunicazione". Kiev lamenta intanto il silenzio di Mosca sulle proposte per la pace, portate a Istanbul al secondo incontro, il 26. Sul terreno, la Difesa russa dice di avere distrutto un magazzino di droni ucraini nella regione di Kherson. Missili russi su Kharkiv (Est):sei feriti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it