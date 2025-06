Morto Pietro Ghislandi il ventriloquo più famoso della tv

Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Pietro Ghislandi, il ventriloquo che ha saputo farci ridere e sognare. Con la sua arte unica, ha segnato un’epoca della televisione, portando il suo talento su palcoscenici iconici. La sua morte ci ricorda l'importanza della comicità nel superare le difficoltà quotidiane. Un'eredità che continuerà a farci sorridere, anche nei momenti più bui.

La tv italiana piange Pietro Ghislandi, volto amato dello spettacolo comico e protagonista della ventriloquia, con apparizioni da 'Fantastico', 'Drive in' e 'Striscia la notizia'. L'attore, che ha partecipato anche a film come 'I Mitici – Colpo gobbo a Milano' è morto nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno all'età di 68 anni dopo una lunga malattia a Bergamo. I funerali saranno celebrati venerdì 6 giugno alle 10.30 nella chiesa del cimitero di Bergamo.

Morto Mariano Patti, dal 1984 professore al Conservatorio di San Pietro a Majella - È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Mariano Patti, figura di spicco nella musica italiana dal 1984.

