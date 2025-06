Morto Pietro Ghislandi aveva 68 anni | ventriloquo con il pupazzo Sergio fu comico per Drive In e Striscia

È con grande tristezza che salutiamo Pietro Ghislandi, icona del divertimento italiano. Con il suo pupazzo Sergio, ha fatto ridere generazioni di telespettatori, portando un'arte antica come la ventriloquia sul palcoscenico della televisione moderna. La sua carriera, che spazia dai varietà Rai agli indimenticabili sketch di Striscia la Notizia, ci ricorda quanto l'umorismo possa unire le persone nei momenti difficili. Una leggenda che non sarà dimenticata.

È morto Pietro Ghislandi, aveva 68 anni ed era malato da tempo. Iniziò la sua carriera come mimo e ventriloquo, in particolare con il pupazzo Sergio, che gli diede un'enorme popolarità. Dai varietà e i Fantastico con Pippo Baudo in Rai, per la regia di Gino Landi, negli anni '80 approdò nei programmi di maggiore successo in Mediaset, come Drive In e Striscia la Notizia, dove ha partecipato con sketch comici e satirici. 🔗 Leggi su Fanpage.it