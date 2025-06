Morto nello schianto in moto domani i funerali di Mearini Indagini per omicidio stradale

Un tragico incidente scuote la nostra comunità: Giovanni Mearini, vittima di uno scontro frontale tra moto e Doblò, ha perso la vita in un impatto devastante. Domani si terranno i funerali, mentre le indagini per omicidio stradale sono in corso. Una perdita che lascia dolore e domande, ma anche il bisogno di riflettere sulla sicurezza sulle nostre strade.

La sua moto si è scontrata contro un Doblò. Un impatto frontale, avvenuto la mattina del 2 giugno, che non gli ha lasciato scampo. Giovanni Mearini ha perso la vita così, alle porte della città, subito dopo la rotatoria che immette in via Buonconte da Montefeltro, in un terribile incidente.

