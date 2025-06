Morto Lamberto Cotti ex presidente della Provincia

È una giornata di profonda tristezza per San Giovanni in Persiceto e l'intera regione: è scomparso Lamberto Cotti, figura autorevole della politica locale e regionale. La comunità piange un uomo che ha dedicato la vita al servizio pubblico, lasciando un'impronta indelebile nel tessuto civico. La notizia ci invita a riflettere sul suo lascito e sull'importanza di valori come dedizione e impegno.

San Giovanni (Bologna), 4 giugno 2025 – E’ morto oggi Lamberto Cotti, 78 anni, di San Giovanni in Persiceto, politico del Pd a livello locale e regionale. “Il sindaco, la giunta, il consiglio e l’amministrazione comunale di Persiceto – si legge in una nota del Comune – esprimono le più sentite condoglianze ai famigliari di Cotti. Nato nel 1947 a San Giovanni in Persiceto, dove era molto conosciuto e stimato, Cotti è stato fin dalla gioventù impegnato in politica, divenendo membro del Partito socialista italiano, assessore e vicesindaco di Persiceto. Per la Provincia di Bologna, dal 1980 ha rivestito i ruoli di capogruppo, presidente di commissione e assessore alle Attività Produttive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto Lamberto Cotti, ex presidente della Provincia

