Morto Gianluca Faziola addio all' ex presidente di Federalberghi Genova

Un lutto profondo scuote il panorama imprenditoriale genovese: Gianluca Faziola, ex presidente di Federalberghi, ci ha lasciato a soli 61 anni. La sua figura rappresentava non solo un punto di riferimento nel settore turistico, ma anche un simbolo di resilienza per un'industria che sta cercando di rinascere dopo la pandemia. Alessandro Cavo lo ricorda con affetto, evidenziando come la sua passione e dedizione resteranno vive nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Lutto nel mondo dell'imprenditoria genovese. All'età di 61 anni è morto Gianluca Faziola, titolare del Best Western Metropoli di piazza Fontane Marose ed ex presidente di Federalberghi Genova. Commosso il ricordo di Alessandro Cavo, presidente di Confommercio Genova: "Con il cuore colmo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Morto Gianluca Faziola, addio all'ex presidente di Federalberghi Genova

Addio a Gianluca Faziola, ex presidente di Federalberghi Genova

Come scrive ilsecoloxix.it: Aveva 61 anni e per anni aveva diretto il Best Western Metropoli di piazza Fontane Marose Genova – Lutto nel mondo alberghiero: è morto Gianluca Faziola, titolare dell’hotel Best Western Metropoli di ...

