Morto Giancarlo Santalmassi un pezzo di radio e tv | il rapimento Moro la telecronaca di Vermicino lo scontro in diretta con Tremonti

Giancarlo Santalmassi, testimone e protagonista di alcuni dei momenti più significativi della storia italiana, ci lascia. Voce e volto di eventi che hanno segnato generazioni: dal rapimento di Moro alla tragedia di Vermicino, fino allo scontro televisivo con Tremonti. Il suo contributo rimarrà indelebile nella memoria collettiva, testimoniando un’Italia fatta di drammi, coraggio e verità. La sua eredità continuerà a vivere nei ricordi e nelle parole di chi ha vissuto quei momenti con lui.

Il suo nome, il suo volto e la sua voce sono legati ad alcuni dei fatti più importanti della storia d’Italia: la notizia del rapimento di Aldo Moro ad opera delle Brigate Rosse, l’attentato a Papa Giovanni Paolo II, la tragedia di Vermicino che raccontò in una diretta tv alla quale l’intero Paese assistette col fiato sospeso per tre giorni. E’ morto a Roma, in una clinica dov’era ricoverato, Giancarlo Santalmassi, giornalista televisivo e radiofonico, a lungo alla Rai e poi primo direttore del radio giornale di Radio24. Santalmassi entrò in Rai per concorso nel 1961. Il suo spirito innovatore lo portò a proporre la conduzione del telegiornale “all’americana”, cioè più dinamica, col giornalista che non faceva solo da “lettore di testi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it