Morto dopo la scarica di taser | tre indagati per la rissa Colpito a sangue con un bastone

Una tranquilla giornata nel quartiere San Donato si è trasformata in tragedia, lasciando la comunità sconvolta. Riccardo Zappone, 30 anni, ha perso la vita dopo una violenta rissa coinvolgente l’uso di un taser e un bastone. Tre indagati ora affrontano accuse pesanti, mentre l’autopsia cercherà di fare luce sulle cause del decesso. La vicenda scuote ancora una volta le coscienze sulla pericolosità della violenza urbana, ricordandoci quanto sia fondamentale promuovere il rispetto e la legalità.

Tre persone sono indagate per i fatti che hanno portato alla morte Riccardo Zappone, 30 anni, durante una rissa in un’officina del quartiere San Donato, a Pescara. In attesa dei risultati dell’ autopsia che dovrà chiarire la causa del decesso del giovane la Procura contesta le lesioni volontarie aggravate dall’uso dell’arma e dal numero delle persone: avrebbero preso parte a una rissa da cui è scaturito l’intervento della polizia, anche con un taser. Una colluttazione nel corso della quale il trentenne, sostiene la Procura, è stato “ percosso con violenza, anche mediante uso di un bastone di legno, sino a subire ferite sanguinanti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it