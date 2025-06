Morten Harket ha il Parkinson | cosa fa per curarsi

Morten Harket, leggenda della musica degli A-ha, ha recentemente condiviso una notizia che scuote i suoi fan: la diagnosi di Parkinson. Con il coraggio di chi affronta le sfide a testa alta, il cantante sta intraprendendo un percorso di cura e resilienza. La sua testimonianza diventa un messaggio di speranza per tutti coloro che combattono battaglie simili, dimostrando che anche nelle avversità si può trovare forza e ispirazione.

La sua voce cristallina, il falsetto che nel 1985 portò Take On Me in cima alle classifiche di mezzo mondo, è da tempo parte dell'immaginario pop. Oggi, però, Morten Harket - frontman degli A-ha, icona della synth-pop scandinava - ha scelto di raccontare una nuova, dura pagina della sua vita: la diagnosi di Parkinson. L'annuncio è arrivato sul sito ufficiale del gruppo norvegese, attraverso un lungo articolo firmato dal biografo Jan Omdahl (The Swing of Things), che ha rivelato anche i due delicati interventi di neurochirurgia subiti dal cantante norvegese, 65 anni, presso la Mayo Clinic negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Morten Harket ha il Parkinson: cosa fa per curarsi

