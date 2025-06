Moretto e Romano | Questa la vera cifra per Reijnders Modric affare fatto ma…

Nel mondo del calcio, i colpi di scena sono all'ordine del giorno. Fabrizio Romano e Matteo Moretto, due delle voci più autorevoli del settore, hanno svelato dettagli interessanti sulla cessione di Reijnders e sul futuro del Milan. Mentre l’affare sembra ormai concluso, qualche dettaglio ancora tiene banco tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando spazio a nuove incertezze e possibilità. Quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata operazione?

Intervenuti sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato del Milan e della cessione di Reijnders. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moretto e Romano: “Questa la vera cifra per Reijnders. Modric affare fatto, ma…”

