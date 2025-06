Morbegno paura per una donna investita in via Quinto alpini

Attimi di paura a Morbegno: una donna di 71 anni è stata investita in via Quinto Alpini. Questo tragico episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, tema sempre più attuale nelle nostre città. Mentre si indaga sulle cause dell'incidente, è fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile e della maggiore attenzione verso i pedoni. La nostra comunità deve unirsi per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Attimi di paura ieri in via Quinto Alpini a Morbegno dove, pochi minuti dopo le 19 e per cause in corso d'accertamento da parte della locale stazione dei carabinieri, una donna di 71 anni è stata investita da un'auto. Dopo l'impatto l'anziana è stata sbalzata per alcuni metri: l'allarme è. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Morbegno, paura per una donna investita in via Quinto alpini

