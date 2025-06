Morata | Stavo malissimo soldi e affetti non contano Poi la rinascita

Alvaro Morata, attaccante del Milan in prestito al Galatasaray, racconta la sua rinascita dopo momenti bui. "Stavo malissimo, soldi e affetti non contano", confessa. Questa sincerità ci ricorda quanto sia importante il benessere mentale nel calcio moderno, un tema sempre più presente. La forza di rialzarsi è un messaggio che risuona oltre il campo, ispirando tanti in cerca di una seconda chance. Scopri la sua storia e lasciati coinvolgere!

Alvaro Morata, attaccante del Milan in prestito al Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Morata: “Stavo malissimo, soldi e affetti non contano. Poi la rinascita”

Morata: “Al Milan cose mai vissute, non stavo più bene e me ne sono andato” - Alvaro Morata svela il suo addio al Milan: "Non stavo più bene, per questo me ne sono andato". La sua decisione segna un momento cruciale in un calcio sempre più caratterizzato da pressioni e aspettative.

