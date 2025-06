Morata badilata sul Milan | Successe cose mai vissute in carriera

In un’estate di colpi di scena, Alvaro Morata ha vissuto un addio al Milan da protagonista, in un mix di emozioni e tensioni. La sua partenza dopo solo sei mesi segna il culmine di una storia d'amore controversa, mentre il club rossonero si affida a Santi Gimenez per rialzarsi. In un calcio in continua evoluzione, le scelte di mercato diventano strategiche: chi avrà la meglio nella lotta per il titolo? La risposta si fa sempre più avvincente!

Un addio controverso e al veleno. La storia d’amore tra Alvaro Morata e il Milan è finita dopo soli sei mesi, a gennaio, quando l’attaccante è stato ceduto al Galatasaray e il club rossonero ha puntato tutto sull’arrivo di Santi Gimenez. Dal ritiro della Spagna, interpellato dalla Gazzetta, l’ex Real e Juve non le ha mandate a dire: “Sono successe tante cose, alcune molto veloci, troppo veloci, complicate da gestire per me, però alla fine sono contento — il suo commento —. Secondo me abbiamo fatto anche grandi partite, le cose non stavano andando così male come sembrava o si diceva. Poi però là dentro sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera e che preferisco tenere per me, non mi sentivo più a mio agio e prima di diventare un problema me ne sono andato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Morata, badilata sul Milan: "Successe cose mai vissute in carriera"

