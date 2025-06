Monza voragine aperta in viale Sicilia | Tutto a posto entro fine settimana

Monza è pronta a riprendersi! Dopo il cedimento stradale che ha causato una voragine in viale Sicilia, i lavori di riparazione sono già in corso e si prevede la riapertura della rotatoria entro fine settimana. Questo evento sottolinea l'importanza di infrastrutture solide e sicure, un tema sempre più rilevante in un'epoca di cambiamenti climatici e urbanizzazione rapida. Monza dimostra che con prontezza e collaborazione si può tornare alla normalità!

Monza – Se non ci saranno ostacoli, entro la fine della settimana sarà riaperta al traffico la rotatoria tra viale Sicilia e via Pasubio, teatro giovedì scorso di un improvviso cedimento stradale che ha causato l’apertura di una voragine nel manto asfaltato. L’intervento tempestivo di BrianzAcque e della polizia locale ha permesso di mettere in sicurezza l’area in tempi rapidi, evitando conseguenze più gravi. Erano da poco passate le 20 quando il dissesto ha fatto sobbalzare residenti e passanti di zona, tra cui il cittadino attivo Salvatore Russo, testimone diretto dell’accaduto. “La prontezza è stata fondamentale – dichiara – e va dato merito agli operatori per la professionalità con cui hanno gestito la situazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, voragine aperta in viale Sicilia: “Tutto a posto entro fine settimana”

