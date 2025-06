Monza Birindelli resta in Serie A? Si muovono tre squadre

Samuele Birindelli, un autentico talento del Monza, ha dimostrato che la determinazione paga. Con la sua brillante stagione, nonostante la retrocessione della squadra, ha attratto l’attenzione di tre squadre di Serie A pronte a scommettere su di lui. Questo è il momento in cui i giovani possono brillare e trasformare le difficoltà in opportunità: chi sarà il prossimo a scrivere la propria storia nel calcio italiano?

Samuele Birindelli è stato uno dei migliori giocatori del Monza, uno di quelli che si sono salvati sotto il profilo personale nonostante la retrocessione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Corsa e sacrificio accompagnati da due reti, è Samuele #Birindelli il Pulsee Energy Hero di Maggio ? #ACMonza #PulseeEnergyHero #EvolviLaTuaEnergia #EnergiaGiusta #PulseeEnergy Tweet live su X

#Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, Joao Felix; Jovic #Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Caprari, Keita #Milan Tweet live su X

Esclusiva OkC, Birindelli verso l’addio al Monza: su di lui Como, Torino e Bologna

Lo riporta okcalciomercato.it: Samuele Birindelli può lasciare il Monza dopo la retrocessione in Serie B. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra ...

