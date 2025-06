Montoro eletti i nuovi rappresentanti del Forum dei Giovani

A Montoro, un nuovo entusiasmo per il futuro: il 31 maggio 2025 si sono svolte le elezioni per il Forum dei Giovani. Con dieci candidati motivati, i giovani hanno avuto l’opportunità di far sentire la propria voce, esprimendo due preferenze. Questo evento non è solo una costruzione di leadership locale, ma parte di un trend più ampio che sta vedendo i giovani protagonisti attivi nelle decisioni che riguardano il loro futuro. Chi saranno i volti del cambiamento?

Si sono tenute lo scorso sabato 31 maggio 2025, presso la Casa Municipale, le elezioni del nuovo direttivo del Forum dei Giovani. Dieci i giovani candidati alla dirigenza dell’organismo consultivo. Gli elettori hanno potuto esprimere 2 preferenze di voto. Ad eleggere i nuovi componenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montoro, eletti i nuovi rappresentanti del Forum dei Giovani

