Montoro auto incendiata nella notte sotto casa dell’assessore Siano

Un atto di vandalismo inquietante scuote Montoro: l'auto dell'assessore Stefania Siano è stata incendiata nella notte. L'episodio, avvenuto sotto casa della politica, segna un momento critico nel dibattito sulla sicurezza e il rispetto delle istituzioni locali. Mentre il clima politico si fa sempre più teso, questo gesto estremo solleva interrogativi sull'integrità del dialogo sociale. Chi si nasconde dietro al passamontagna? La risposta potrebbe cambiare il futuro della comunità.

Montoro (AV) – È accaduto nella notte, poco dopo la mezzanotte, nella frazione Piazza di Pandola: un uomo con il volto travisato da un passamontagna ha dato alle fiamme l’automobile di Stefania Siano, assessore del Comune di Montoro. L’azione: volto coperto e liquido infiammabile L’autore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Montoro, auto incendiata nella notte sotto casa dell’assessore Siano

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente a Montoro, auto si ribalta e finisce fuori strada - Un grave incidente si è verificato questa mattina a Montoro, nei pressi dello svincolo di Montoro Nord, quando un'auto si è ribaltata ed è uscita fuori strada.

Ne parlano su altre fonti

Incendio doloso all’auto dell’assessore Stefania Siano a Montoro, indagini in corso per risalire ai responsabili

gaeta.it scrive: Un incendio doloso ha distrutto l’auto dell’assessore Stefania Siano a Montoro, Avellino; i carabinieri di Solofra indagano sull’uomo incappucciato ripreso dalle telecamere e la comunità esprime solid ...

Auto dell’assessore Siano in fiamme nella notte: indagini sul raid a Montoro

Da irpinianews.it: MONTORO- Fiamme dolose nella notte alla frazione Piazza di Pandola a Montoro. Come ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione dell’assessore Stefania Siano, dopo la mezzanotte un uomo co ...

Montoro, due auto bruciate nella notte, raid doloso

Come scrive ilmattino.it: In fiamme due auto nella notte a Montoro. Si pensa a un raid doloso. Stanno indagando i carabinieri. I vigili del fuoco di Avellino, intorno alle 3, sono intervenuti nel territorio del comune di ...