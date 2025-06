Montepaschi di nuovo in primo piano | tra strategie bancarie e spinte politiche

Montepaschi di Siena torna prepotentemente alla ribalta, tra strategie bancarie e manovre politiche che ne plasmano il destino. L'inchiesta di Report, condotta da Giorgio Mottola, ricostruisce i complessi movimenti dietro l'operazione MPS-Mediobanca, svelando un nuovo capitolo in questa intricata vicenda finanziaria e politica. Ma cosa ci riserva il futuro di questa istituzione simbolo dell'economia italiana? Scopriamolo insieme.

L’inchiesta di Report ricostruisce il contesto e i movimenti dietro l’operazione MPS-Mediobanca. MPS al centro di un nuovo disegno. Come si legge anche in questo articolo, la puntata di domenica 1° giugno di Report, firmata da Giorgio Mottola, ha riportato l’attenzione su Monte dei Paschi di Siena, storica banca italiana tornata a svolgere un ruolo chiave nel tentativo – per adesso non ancora andato a buon fine – di scalata a Mediobanca. Il servizio ha tracciato un quadro complesso in cui si intrecciano manovre finanziarie, obiettivi industriali e influenze politiche. Al centro della ricostruzione, l’idea che la banca senese, guidata da Luigi Lovaglio, possa essere utilizzata come strumento per supportare le posizioni di due importanti azionisti – Caltagirone e Delfin – in una strategia più ampia che coinvolge anche Generali. 🔗 Leggi su Urbanpost.it