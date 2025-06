montemezzo e tremonti brillano al valsugana

Montemezzo e Tremonti hanno acceso il Valsugana con le loro prestazioni brillanti, regalando emozioni e risultati sorprendenti. Club 91 Squadra Corse torna a casa con importanti soddisfazioni dal Valsugana Historic Rally, una gara di grande valore per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e il Trofeo Rally di Zona due. E tra i protagonisti, il migliore in assoluto, diciottesimo sulla pedana di Borgo Valsugana, è...

Club 91 Squadra Corse rientra dal Valsugana Historic Rally, andato in scena tra Venerdì e Sabato con valenza per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche e per il Trofeo Rally di Zona due, con importanti soddisfazioni. Il migliore in assoluto, diciottesimo sulla pedana di Borgo Valsugana, è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it