Monteforte Irpino scompare cardiologo 87enne | ritrovata l’auto in località Portella

Un mistero avvolge Monteforte Irpino: il dottor Antonio Noviello, stimato cardiologo di 87 anni, è scomparso nel nulla dopo più di 24 ore. L’auto dell'anziano è stata trovata in località Portella, accendendo le preoccupazioni dei familiari e della comunità. Questo episodio mette in luce un tema sempre più attuale: la fragilità degli anziani e l'importanza di tutelarli. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su questa inquietante vicenda.

È scomparso da più di 24 ore il dottor Antonio Noviello, cardiologo in pensione di 87 anni, residente a Monteforte Irpino. L’allarme è stato lanciato dai familiari, che da ieri non hanno più sue notizie. L’auto dell’uomo è stata ritrovata in località Portella, all’interno del territorio comunale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Monteforte Irpino, scompare cardiologo 87enne: ritrovata l’auto in località Portella

