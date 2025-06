Montanari l' ultima sparata | La nostra Patria oggi è Gaza

Tomaso Montanari, con la sua provocatoria affermazione "la nostra patria oggi è Gaza", scuote le celebrazioni del 2 giugno. Un attacco al nostro sentimento nazionale che si inserisce in un dibattito sempre più acceso sulla memoria storica e l'identità culturale. Ma cosa significa davvero essere patrioti oggi? Scoprilo nel suo articolo, dove il confine tra passato e presente si fa inquietante. Un invito a riflettere oltre le polemiche.

Che Tomaso Montanari sia avvezzo ad attaccare il governo riscrivendo la storia a suo piacimento è cosa nota. Eppure, al rettore dell’Università per stranieri di Siena ancora mancava l’oltraggio alle feste nazionali. Ieri, con un articolo sul Fatto Quotidiano, il professore è arrivato a infangare le celebrazioni del 2 giugno pur di portare avanti la sua narrazione pro-Palestina. Come da copione, non sia mai che nell’attacco dello scritto manchi un riferimento al ventennio: «Mai come in questo 2 giugno 2025 ci sente remoti da una Repubblica che dovrebbe ripudiare la guerra, ma ancora festeggia la sua Costituzione facendo sfilare i carri armati sulla via fascista dell’impero coloniale», ha cominciato la sua arringa Montanari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it