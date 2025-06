Mont’Alfonso sotto le stelle 2025 scalda i motori | tutte le info e il programma

Sei pronto a vivere un'estate indimenticabile tra arte, storia e musica? Mont’Alfonso sotto le Stelle 2025 sta per aprire i battenti, promettendo un programma ricco di emozioni e sorprese. Scopri tutte le info e il calendario degli eventi, e preparati a lasciarti affascinare da uno dei festival più suggestivi della Toscana, dove ogni serata sarà un viaggio tra culture e atmosfere magiche. Non perdere l’occasione di essere protagonista di questa straordinaria avventura!

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Arte, storia, musica e paesaggi: è questo lo spirito di Mont’Alfonso sotto le Stelle, il festival che ogni estate trasforma la Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, in un palcoscenico d’eccezione. Immersa nel verde delle Alpi Apuane, questa imponente struttura del XVI secolo si anima di suoni, luci e parole, regalando al pubblico serate dal sapore unico, sospese tra passato e presente. Il programma ospita ogni anno grandi nomi della musica italiana e internazionale e anche per questo 2025 il festival si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate toscana, precisamente tra luglio ed agosto, con una line-up che promette emozioni forti: dai The Kolors a Fiorella Mannoia, passando per Angelo Branduardi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it