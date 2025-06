Monster High | Gerard Johnstone dopo il successo di M3GAN si occuperà del film Mattel

Dopo il trionfo di M3GAN, Gerard Johnstone torna sotto i riflettori con un nuovo progetto che promette scintille: il film live-action Monster High, ispirato alle amate bambole Mattel. Con il suo successo nel portare sul grande schermo storie sorprendenti, il regista sarà il protagonista di un'avventura magica e spaventosamente divertente, pronta a lasciare il segno nel fandom e oltre. La magia sta per prendere vita—restate sintonizzati!

Sarà il regista Gerard Johnstone, che ha portato al successo i film della Blumhouse, a occuparsi del progetto live-action ispirato ai giocattoli. Il film live-action Monster High, ispirato alle bambole della Mattel, ha trovato il suo regista: sarà Gerard Johnstone a occuparsi del progetto che verrà prodotto anche da Universal Pictures e Weed Road di Akiva Goldsman. Il lungometraggio è in fase di sviluppo dal mese di giugno 2024 ed era stato annunciato da Robbie Brenner, Presidente e responsabile dei contenuti di Mattel Studios. Cosa racconterà il film? Per ora non è stata svelata la trama di Monster High, lungometraggio che porterà sul grande schermo gli eventi ambientati nel liceo frequentato dai figli teenager dei mostri più famosi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it