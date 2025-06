Monreale verso il futuro | al via i lavori per l’impianto di risalita del parcheggio nel centro storico

Monreale si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia! Con l'avvio dei lavori per l'impianto di risalita nel centro storico, la città normanna abbraccia il futuro. Un passo fondamentale verso l'accessibilità e lo sviluppo, sostenuto dal PNRR, che riflette un trend sempre più attuale: valorizzare le bellezze culturali attraverso soluzioni innovative. Non perdere l'occasione di scoprire come Monreale si trasformerà!

