Mondiale per club | quando gioca l’Inter e dove vedere le gare

Il Mondiale per club rappresenta la grande occasione per l’Inter di riscattarsi e conquistare un trofeo internazionale. Quando e dove si gioca? E, soprattutto, come seguire in diretta tutte le emozioni delle partite? Non c’è tempo da perdere: scopri tutto sul calendario, gli orari e i canali televisivi per tifare nerazzurri e vivere ogni momento di questa sfida globale. La battaglia è appena iniziata!

Non c’è tempo per rimuginare sull’epilogo a dir poco doloroso della stagione. L’Inter deve ripartire immediatamente. La società è chiamata a dare risposte sul mercato e sulla nuova panchina, la rosa, invece, è chiamata a darle in campo. La possibilità arriva subito, e si chiama Mondiale per Club. I nerazzurri faranno il loro esordio nella competizione martedì 17 giugno contro i messicani del Monterrey, per poi chiudere gli impegni del girone nelle date del 21 e del 25, rispettivamente con Urawa Red Diamonds e River Plate. Mondiale per club: quando gioca l’Inter. Tutte e 63 le partite della competizione saranno visibili su DAZN, con la piattaforma di streaming che ha raggiunto l’accordo con la FIFA. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

