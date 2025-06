Mondiale per club 2025 | date gironi calendario risultati

Il Mondiale per club 2025 segna una svolta epocale nel calcio internazionale, portando la competizione a un nuovo livello di spettacolo e coinvolgimento globale. Con 32 squadre tra le migliori del mondo e due italiane pronte a sfidarsi negli Stati Uniti, questa edizione promette emozioni uniche e sfide memorabili. Scopri tutte le date, il calendario, i gironi e i risultati di questa avventura che rivoluzionerĂ il modo di vivere il calcio dei club.

Tutto sulla nuova competizione creata dalla Fifa: per l’Italia presenti Inter e Juventus. Mondiale per club 2025 Il Mondiale per club 2025 è la prima edizione della nuova competizione per club creata dalla Fifa. Si disputa fra giugno e luglio negli Stati Uniti e vedrĂ impegnate 32 squadre, fra cui due italiane, l’Inter, che deve . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mondiale per club 2025: date, gironi, calendario, risultati

#Inter - Non sarà breve lo stop di #Bisseck, alle prese con una distrazione muscolare al flessore della coscia dopo l’infortunio rimediato nella finale col PSG. Il difensore tedesco rischia di saltare l’intera fase a gironi del Mondiale per Club @calciomercatoit Tweet live su X

Direttamente dagli Stati Uniti arriva la FIFA Club World Cup 2025: 32 tra le migliori squadre al mondo sono pronte a sfidarsi tutte in un’unica competizione ? Da sabato 14 giugno, vi aspettiamo sulle reti Mediaset con il nuovo Mondiale Per Club #FIFACW Tweet live su X