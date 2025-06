Moncalieri rissa a bastonate e cric tra Rom e residenti

A Moncalieri, la tensione esplode in una rissa tra rom e residenti, un episodio che si inserisce in un contesto di crescente violenza nelle strade di Torino e provincia. Questo non è un caso isolato: le faide tra clan rivali stanno segnando un’epoca inquietante per la città . Un fattore da considerare? La lotta per il controllo del territorio, che sembra sfuggire a qualsiasi forma di legalità . Cosa accadrà ora?

Questa è solo l’ultima battaglia sulle strade di Torino e provincia. A metĂ febbraio un’altra faida tra clan rivali aveva messo a ferro e fuoco Barriera di Milano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Moncalieri, rissa a bastonate e cric tra Rom e residenti

Altri articoli sullo stesso argomento

Rissa con botte da orbi, bastonate e colpi di cric alla periferia di Moncalieri: otto denunciati di cui cinque feriti - Nella notte di Moncalieri, una rissa tra gruppi rivali ha messo in scena la violenza urbana che, purtroppo, sembra ripetersi sempre piĂą spesso nelle periferie italiane.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rissa con botte da orbi, bastonate e colpi di cric alla periferia di Moncalieri: otto denunciati di cui cinque feriti

Lo riporta torinotoday.it: Nella notte di lunedì 2 giugno 2025, due gruppi rivali, uno composto da rom e l'altro composto da italiani e romeni, si sono affrontati a colpi di bastoni e cric in borgata Tagliaferro a Moncalieri. S ...

Moncalieri, risse a colpi di cric tra un gruppo di rom e alcuni residenti di Tagliaferro. La scintilla un commento «offensivo»

Riporta torino.corriere.it: Ha avuto un epilogo ancora più tragico la violenta rissa scoppiata la notte tra il 2 e il 3 maggio in via Monterosa. Lo scontro tra due bande rivali si è concluso con l’accoltellamento a morte del ...

Moncalieri: due bande si scontrano. Momenti di tensione, botte, feriti e violenza

Segnala torinoggi.it: Momenti di tensione nella notte di lunedì 2 giugno a Moncalieri, tra un gruppo di rom e l'altro composto da italiani e romeni. Pare si sia trattato della conseguenza di una scaramuccia nata alcune ore ...