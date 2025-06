Monaco diretto | Tiafoe rosicone per Musetti multa salata Le partite prima di Sinner-Alcaraz sono esibizioni

Lorenzo Musetti brilla al Roland Garros, ma non tutto è oro: la multa salata per Tiafoe crea un clima teso. Mentre i big come Sinner e Alcaraz si preparano per esibizioni di grande richiamo, il giovane talento italiano conquista i tifosi con il suo stile fresco. Scopri di più su questo entusiasmante panorama tennistico! Segui TennisMania su YouTube per restare aggiornato su tutte le emozioni del circuito.

Appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, il programma condotto da Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. Una giornata quella di ieri caratterizzata dalla semifinale raggiunta al Roland Garros da parte di Lorenzo Musetti, che affronterà uno scatenato Carlos Alcaraz, che ha lasciato appena cinque game a Paul. Quest’oggi invece toccherà a Jannik Sinner contro Alexander Bublik e poi c’è pure la super sfida tra Novak Djokovic ed Alexander Zverev. A tenere banco nella giornata di ieri anche la questione sulla possibile squalifica di Lorenzo Musetti, reo di aver colpito con una pallina una giudice di linea, ovviamente involontariamente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco diretto: “Tiafoe rosicone, per Musetti multa salata. Le partite prima di Sinner-Alcaraz sono esibizioni”

