Monaco Celebrazioni del 79 anniversario della Repubblica Italiana a bordo della Nave Palinuro

A bordo della Nave Palinuro, Monaco ha festeggiato il 79° anniversario della Repubblica Italiana in grande stile. Un evento che non solo celebra la nostra storia, ma evidenzia anche il rafforzamento dei legami tra Italia e Principato. La presenza del Principe Alberto II e dell'Ambasciatore Manuela Ruosi sottolinea l'importanza di una cooperazione sempre più forte. Scopri come tradizione e modernità si intrecciano in questa celebrazione unica!

In occasione del 79° anniversario della Repubblica Italiana, si è tenuta a Monaco una cerimonia solenne a bordo della Nave Palinuro, simbolo della Marina Militare italiana. L’evento ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Principe Alberto II di Monaco. Durante la celebrazione, l’Ambasciatore d’Italia a Monaco, S.E. Manuela Ruosi, ha conferito un’onorificenza al Consigliere di Governo-Ministro per le Relazioni Estere e la Cooperazione Internazionale del Principato, Madame Isabelle Berro-Amadei, riconoscendone l’impegno nel rafforzare i legami bilaterali tra i due Paesi. La giornata si è svolta all’insegna dell’amicizia tra i popoli, della diplomazia del mare e dell’orgoglio italiano nel mondo, consolidando ancora una volta il profondo legame tra l’Italia e il Principato di Monaco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Monaco. Celebrazioni del 79° anniversario della Repubblica Italiana a bordo della Nave Palinuro

