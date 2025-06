Molti fan di Gigi D' Alessio lasciati a piedi dopo il concerto | sequestrate decine di auto

Dopo il concerto di Gigi D'Alessio, la festa si è trasformata in un incubo per molti fan: decine di auto sequestrate e parcheggiatori abusivi denunciati. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante legato alla gestione degli eventi dal vivo, dove l'entusiasmo può facilmente sfociare in disordini. È fondamentale che i fan siano informati e protetti, per evitare che la musica diventi un ricordo amaro.

Sequestri di bevande alcoliche e gadget non autorizzati, parcheggiatori abusivi sanzionati e denunciati e più di cento di verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada. Questo è il bilancio della due giorni di attività della Polizia Locale intervenuta nei pressi dello stadio Maradona in.

