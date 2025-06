Molesta i clienti e sfonda la vetrata della gelateria giovane fermato dalla polizia municipale

A Lucca, un giovane ha trasformato una serata di dolcezza in un momento di panico, sfondando la vetrina della gelateria Cremeria Opera. Questo episodio mette in luce un problema sempre più diffuso: il consumo eccessivo di alcol che porta a comportamenti violenti. Mirko Tognetti, il titolare, sottolinea come i clienti abbiano vissuto attimi di paura. Un invito a riflettere sull'importanza di serate tranquille e sicure nel nostro vivere sociale.

Lucca, 4 giugno 2025 – In stato di evidente alterazione psicofisica, semina il caos in una gelateria, la Cremeria Opera di Sant’Anna. “Io ero a casa – racconta il titolare Mirko Tognetti – mi hanno chiamato le ragazze per uno straniero che sbraitava fuori dal locale. Erano passate le 23 e alcuni clienti spaventati si sono rintanati nel negozio. Così ho detto loro di chiudere la porta e di lasciarlo fuori. A quel punto si è scagliato contro la porta prima con mani e testate, poi ha preso una sedia e l’ha scagliata con il vetro rompendo la vetrata. Subito dopo sono intervenuti i vigili urbani: lui appena ha visto la polizia municipale si è sdraiato per terra come se fosse abituato agli arresti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Molesta i clienti e sfonda la vetrata della gelateria, giovane fermato dalla polizia municipale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Molesta delle 11enni fuori da scuola, poi evade e infastidisce le clienti di un bar - Un uomo, già arrestato per aver molestato undicenni all'uscita da scuola, è evaso dagli arresti domiciliari e si è recato in un bar per infastidire le clienti.

Segui queste discussioni su X

Torno sulle molestie denunciate durante il raduno degli #Alpini. Ma che dico molestie, apprezzamenti. Perché mica volete lamentarvi davvero per un branco di uomini che dispensa complimenti? Lo sapete che gli uomini sono così da sempre. Sì, un po’ caciar Tweet live su X

Ms. Kowalski ???? (@atestaltasempre) Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Auto sfonda la vetrata e finisce dentro al supermercato: attimi di terrore tra i clienti

Riporta msn.com: Un boato, la vetrata che va in frantumi e poi l'auto che finisce dentro al supermercato: sono stati attimi di terrore per i clienti alle prese con la spesa. L'incidente è avvenuto verso le 16.30 ...

Casbeno, perde il controllo della Smart e sfonda la vetrata di una pasticceria

Lo riporta ilgiorno.it: Questa mattina una vettura che scendeva da via Ariberto da Intimiano ha sfondato le vetrate della pasticceria Marabelli a Casbeno. Una Smart, guidata da una donna fortunatamente illesa ...

Auto impazzita sfonda vetrata del market: giù gli scaffali dei vini

Da ilmessaggero.it: LENDINARA - Un'auto esce di strada impazzita, forse per un malore del conducente, abbatte una ringhiera e finisce la corsa sfondando la vetrata del supermercato Ld market. Il rocambolesco ...