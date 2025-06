Molesta e aggredisce gli addetti alla sicurezza di Atm | 32enne arrestato a Milano

Un episodio di violenza in stazione mette in luce un problema sempre più attuale: la sicurezza nei luoghi pubblici. Un 32enne moldavo è stato arrestato a Milano per aver aggredito il personale di sicurezza di Atm dopo aver molestato i passeggeri. Questo fatto solleva interrogativi su come proteggere chi si occupa della nostra sicurezza. È ora di riflettere su come migliorare le misure di tutela nei trasporti pubblici!

Un cittadino moldavo di 32 anni è stato arrestato a Milano per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. È successo domenica scorsa (1 giugno) nella stazione di Milano Centrale, dove l’uomo ha prima molestato gli utenti, per poi scagliarsi con violenza contro due addetti alla sicurezza di Atm, intervenuti dopo l’allarme di alcuni cittadini. L’evidente agitazione di alcuni dipendenti della società di trasporti, che si sono diretti verso la fermata della metropolitana per capire cosa stesse succedendo, ha messo in allerta la polizia ferroviaria, anch’essa giunta sul posto. Una volta fermato, il 32enne, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, ha continuato a inveire contro le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Molesta e aggredisce gli addetti alla sicurezza di Atm: 32enne arrestato a Milano

Ubriaco molesta i passanti, poi aggredisce i carabinieri - Un episodio di violenza e scontro ha caratterizzato via Piombino a Certosa, dove un uomo visibilmente ubriaco ha iniziato a molestare un edicolante e i passanti.

