Modric non è finito | tutto quello che può dare al Milan

Luka Modric non è certo un giocatore da mettere da parte: il suo talento e la sua esperienza sono ancora preziosi, anche a quasi 40 anni. La trattativa per portarlo al Milan sembra ormai in fase di definizione, e il suo impatto in campo potrebbe essere sorprendente. Con qualità insuperabili e un’intelligenza tattica fuori dal comune, Modric potrebbe ancora fare la differenza. E questa potrebbe essere solo l'inizio di una nuova avventura rossonera.

Ancora non è arrivata l'ufficialità, ma la trattativa che dovrebbe portare Luka Modric a vestire la maglia del Milan sembra a un passo dalla conclusione. Il campione croato, che a settembre toccherà la soglia dei 40 anni, è tutt'altro che finito. Dalla qualità dei suoi passaggi alla tenuta fisica: queste sono le risorse che l'ex Real Madrid potrà portare alla squadra di Allegri.

Il Milan prende #Modric (77 anni): che colpo! Grande giocatore! Acquisto favoloso! Il Napoli prende #DeBruyne (34 anni): un pacco...è finito...è bollito! Ma quanto state rosicando? Ed è solo l'inizio, eh! Tweet live su X

tieni.. il peggior theo e’3 spanne sopra tutti in italia avete finito di far ridere la gente? Mike e’uno dei migliori in europa sostituibilissimo Reijnders idem.. eh ma abbiamo modric ora se vi piace farvelo mettere nel culo fatelo in privato e non davanti a tutti Tweet live su X