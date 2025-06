Modric Milan affare fatto | il fuoriclasse croato sbarca alla corte di Allegri Cifre e dettagli sulla firma a parametro zero

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, accogliendo Luka Modric, il regista che ha incantato il mondo con il suo talento. L’affare a parametro zero rappresenta non solo un colpo di mercato, ma un chiaro segnale della volontà rossonera di tornare ai vertici del calcio europeo. Gli appassionati sono già in fermento: come si integrerà il croato nel gioco di Allegri? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli!

Modric Milan, affare fatto: cifre e dettagli sulla firma dell’ex Real Madrid. Gli aggiornamenti di calciomercato. Come confermato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, è tutto fatto per l’arrivo di Luka Modric al Milan: contratto fino al 30 giugno 2026 da 3 milioni netti ed un’opzione per un’altra stagione. Manca solo la firma dell’ex Real Madrid, che sbarcherà così alla corte di Massimiliano Allegri. Tare regala così il primo colpo ad affetto all’allenatore ex Juventus dopo la cessione di Reijnders al Manchester City. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modric Milan, affare fatto: il fuoriclasse croato sbarca alla corte di Allegri. Cifre e dettagli sulla firma a parametro zero

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

#Boban ha chiamato Luka #Modric e lo ha invitato a tornare alla Dinamo Zagabria. #Modric ha rifiutato, dicendogli di essere vicino a un accordo con il Milan via @24sata_HR | @garante_il Tweet live su X

#Milan, fuori #Reijnders e dentro #Modric? Come cambia il peso sui conti del club tra l'uscita del centrocampista olandese e l'ingresso del croato https://calcioefinanza.it/2025/06/04/modric-stipendio-milan-quanto-guadagna/… Tweet live su X