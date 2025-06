Modric il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato

Luka Modric, il maestro del centrocampo, potrebbe dire addio a Madrid e approdare a Milano! Il Milan si fa avanti per un colpo da sogno, ma attenzione: l'Inter aveva già cercato di strapparlo ai Blancos. In un calcio sempre più orientato verso la qualità, la presenza di un talento come Modric potrebbe trasformare le ambizioni rossonere. Riuscirà il Diavolo a conquistare questo fuoriclasse? La saga è solo all'inizio!

Luka Modri?, dopo tredici stagioni ricche di successi al Real Madrid, ha riacceso le voci di mercato sul suo futuro. Uno dei centrocampisti più talentuosi degli ultimi anni. Il Milan fa sul serio per portarlo a Milano. SOGNO – Luka Modri?, secondo quanto riportato da AS nel pomeriggio, è entrato nel mirino del Milan che sta seriamente valutando l’acquisto del croato. Il club rossonero, non impegnato in competizioni europee nella prossima stagione, sta cercando un leader esperto per il centrocampo. Il giocatore sarebbe disposto ad accettare un contratto breve, con un ingaggio non esorbitante. Nella stagione 20242025 è stato utilizzato con parsimonia gestendo le sue energie al meglio. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Modric, il Milan si fa avanti! Ma l’Inter ci aveva già provato in passato

Approfondisci con questi articoli

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

Segui queste discussioni su X

Su YouTube @MatteMoretto: “Per Modric il #Milan vorrebbe fare come con Allegri, ovvero anticipare la concorrenza. È stata fatta un’offerta verbale ma bisogna rispettare anche i tempi del giocatore” Tweet live su X

GDS, Sky, Schira e Pedullà concordi: Luka Modric è ad un passo dal Milan. Contratto fino a giugno 2026, 3,5 mln a stagione. Fiducia massima: si può chiudere entro domani. ? #Modric #Milan #Calciomercato Tweet live su X

?????????? ???????????? Grosso passo avanti nella trattativa Milan-Modric: i rossoneri sono fiduciosi di avere la firma già domani @DiMarzio #modric #milan #milanpress Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Modric al Milan, accelerata per chiudere l’affare: i dettagli

Secondo milanlive.it: Luka Modric nuovo calciatore del Milan? Arrivano conferme importanti sull'ingaggio del centrocampista del Real Madrid.

Perché il Milan può prendere Modric

Scrive calciomercato.com: Più di un sogno, più di una suggestione. Luka Modric è un obiettivo concreto del Milan che nelle prossime ore conta di chiudere l`operazione. Ce ne vorranno 24 o.

Milan, è fatta per l'arrivo di Modric a parametro zero dal Real Madrid: accordo di massima con il croato, la firma nelle prossime ore

Da eurosport.it: CALCIOMERCATO - A quasi 40 anni il croato approda in Serie A e impreziosisce il centrocampo a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri.