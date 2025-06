Modric De Bruyne e Dzeko | la Serie A sceglie la nostalgia e l’usato garantito

In un calcio che guarda al passato per riscoprire l’esperienza, la Serie A si trasforma in un crocevia di stelle veterane come Modric, De Bruyne e Dzeko, mentre i giovani si affievoliscono tra addii e trasferimenti. La nostalgia diventa il nuovo trend, e il futuro resta incerto: nel 2025/26, l’Italia continuerà a scegliere l’usato garantito, convincendo che a volte, il vero trionfo si trova nelle radici più profonde del gioco.

In Serie A le squadre scelgono l'usato garantito, l'esperienza e l'effetto nostalgia: Modric, De Bruyne e Dzeko; intanto i giovani. Reijnders ha salutato Milano, Kvaratskhelia è diventato Campione d'Europa lontano da Napoli. In Italia i talenti brillano per poco, mentre gli over 30 vengono accolti con entusiasmo da trionfo assicurato. Nel 202526 Luka Modric vestirà .

#Milan è fatta per #Modric : visite mediche a inizio settimana . #DeBruyne non si lascia mettere fretta, #TheoHernandez dice di no all' #AlHilal ,ma su di lui c'è l' #AtleticoMadrid #calciomercato #calcio #theonetv7 Seguteci su @theonetv7 Tweet live su X

? #Modric al Milan, #DeBruyne al Napoli: la #SerieA si conferma il campionato dei fuoriclasse… a fine carriera. Ci esaltiamo con poco, ma ormai questo è lo stato del nostro calcio Tweet live su X