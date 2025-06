Modifica Zuppi-governo sull' 8xMille | Danneggia la chiesa e le altre confessioni

Il recente intervento di Matteo Zuppi sulla modifica dell'8xMille suscita preoccupazione non solo tra i fedeli, ma in tutta la società. Con l'aggiunta di una sesta destinazione, l’arcivescovo di Bologna avverte il rischio di impoverire il sostegno a Chiesa e altre confessioni. In un contesto in cui le donazioni sono cruciali per il sostegno delle comunità religiose, questo cambiamento potrebbe avere ripercussioni significative. Scopri perché questa questione è più rilevante che mai

"Delusione" per l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana), Matteo Zuppi, riguardo l'8xMille, la quota di gettito fiscale che gli italiani possono destinare a diverse finalità. Al centro della critica, una modifica che aggiunge una sesta destinazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Modifica Zuppi-governo sull'8xMille: "Danneggia la chiesa e le altre confessioni"

8xmille, Zuppi contro il governo: "Deluso da modifica unilaterale". Chigi: "Sosteniamo il recupero da dipendenze" - L'8xmille si trasforma in un campo di battaglia tra governo e Chiesa cattolica. La modifica unilaterale che include il recupero dalle dipendenze nel suo utilizzo ha sollevato un acceso dibattito.

Zuppi: Esprimo delusione per la scelta del Governo di modificare in modo unilaterale le finalità e le modalità di attribuzione dell’8×1000 di pertinenza dello Stato. È una scelta che va contro la realtà pattizia dell’accordo stesso. Dal governo "Dio, patria e famigli Tweet live su X

Il il bergogliano cardinal Zuppi la fa fuori dal vaso: "Modifiche di Palazzo Chigi all'8 per 1000 contro la Chiesa Cattolica". Applaude Renzi ma tutte e due ignorano che la legge di cui straparlano è opera del Conte2 e non del governo di Giorgia Meloni #Zuppi # Tweet live su X

